Doğru değil – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Doğru değil

    Doğru değil
    Derbide Quaresma ile tartışan 'in aracılığıyla Portekizli futbolcudan özür dilediği iddia edilmişti. Neto'nun menajeri Orçun Yüce, oyuncusunun Josef'in isteğiyle Q7'yi arayıp böyle bir arabulucuk yapmadığını açıkladı; "Her ikisi de arkadaştır. Bu konu kendisinin dışındadır" dedi. Josef de geçtiğimiz gün bu iddiaları yalanlamıştı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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