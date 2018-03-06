Valbuena ile 10. kez kayıp – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Valbuena ile 10. kez kayıp

    Valbuena ile 10. kez kayıp

    Kocaman’ın yıldızı oynatmaması eleştiriliyordu. Valbuena’nın 11 çıktığı 15 maçın 10’unda puan yitirildi.

    Sarı-lacivertlilerde en büyük ikilimlerden biri de Mathieu Valbuena konusu... 'ın belki de en çok eleştirildiği durum yıldızı yedek bırakması.

    Deneyimli çalıştırıcı, Valbuena'yı Akhisar'a karşı 11'de kullandı ancak sonuç hiç istediği gibi olmadı. , Valbuena'nın ilk 11'de başladığı maçlarda puan kaybını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki oyuncunun direkt başladığı 15 maçın 10'unda takıldı. Bu 15 maçta 5 galibiyet alırken, 3 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı. İlk 11'de başlamadığı 9 maçta ise 7 kez kazandı. 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kanarya'nın deneyimli hocası ligin kalan haftalarında Valbuena'yı sonradan oyuna sokmayı düşünüyor.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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