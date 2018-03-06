Moralsiz idman – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Moralsiz idman

    Moralsiz idman
    F.Bahçe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni maçının hazırlıklarına ara vermeden moralsiz başladı. Akhisar maçında oynayanlar rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Sarılacivertliler bugünü izinli geçirecek, çalışmalara yarın devam edilecek.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moralsiz idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN