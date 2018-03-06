‘Hava’sı sökmedi – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Hava’sı sökmedi

    ‘Hava’sı sökmedi

    defansından 16 hava topu alan ’nun emekleri boşa çıktı. Sambacı, “Şanssızlığımızı bir türlü kıramıyoruz” dedi.

    , maçında rekor sayıda hava topu kazandı. Tam 16 kafa topu alan Brezilyalı golcü, kendisini tutan Mustafa Yumlu'ya ise maç boyunca sadece 5 kafa topu bıraktı. Buna rağmen , bu maçta Fernandao'nun hava üstünlüğünden faydalanamadı. 1.92'lik sambacının, Akhisar'ın ilk golünde 1.77 boyundaki Serginho'nun vuruşuna engel olamaması ise kaderin cilvesi oldu.

    'İLK KEZ OLMUYOR Kİ'
    Fernandao, "Aslında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Emeklerimizin karşılığını alamadık. Rakibin her ciddi atağı ise gol oldu. Bu durumu bu sezon birçok kez yaşadık. Şanssızlığımızı bir türlü kıramıyoruz" dedi.

    KALEYE ŞUTU YOK
    Akhisar'a daha önce 5 lig maçında 5 gol atan Fernandao, Ege temsilcisini bu kez boş geçti. Kaleye şut atamayan, onsekiz içinde topla buluşamayan sambacı, ceza sahasına 5 topla en fazla pas veren isimdi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Hava’sı sökmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN