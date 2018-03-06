‘Hava’sı sökmedi
Akhisar defansından 16 hava topu alan Fernandao’nun emekleri boşa çıktı. Sambacı, “Şanssızlığımızı bir türlü kıramıyoruz” dedi.
'İLK KEZ OLMUYOR Kİ'
Fernandao, "Aslında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Emeklerimizin karşılığını alamadık. Rakibin her ciddi atağı ise gol oldu. Bu durumu bu sezon birçok kez yaşadık. Şanssızlığımızı bir türlü kıramıyoruz" dedi.
KALEYE ŞUTU YOK
Akhisar'a daha önce 5 lig maçında 5 gol atan Fernandao, Ege temsilcisini bu kez boş geçti. Kaleye şut atamayan, onsekiz içinde topla buluşamayan sambacı, ceza sahasına 5 topla en fazla pas veren isimdi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
‘Hava’sı sökmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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