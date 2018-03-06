Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık…" ifadelerini kullanmıştı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:12
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Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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