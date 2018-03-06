Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık…" ifadelerini kullanmıştı.