Şehitlere saygı
Karşılaşma öncesi tribünler ve sahadakiler tek yürekti. 20 bin taraftar, Afrin Operasyonu’ndaki şehitler için saygı duruşunda bulundu, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla stadı inletti
Ülker Stadı'nda dün akşam şehitler unutulmadı... Afrin Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için karşılaşma öncesinde saygı duruşundu bulundu. Tribünde taraftarların, sahada da futbolcuların tek yürek olduğu anların ardından 20 bin taraftar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla stadı inletti. Stattaki yerini alan taraftarlar, uzun süre de teröre lanet yağdırdı.
90 DAKİKA SUSMADILAR
Akhisar'a karşı sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de dün akşam göze çarpan konulardan biri de tribünlerdeki büyük boşluklardı. Ülker Stadı'nda 20 bin 873 sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarına destek verdi. Yenilgiye rağmen takımlarına destek veren taraftarlar, başlangıç düdüğünden bitime kadar da susmadı. Bu arada tribünlerdeki boşluklar, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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