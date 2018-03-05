Şehitlere saygı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Şehitlere saygı

    Şehitlere saygı

    Karşılaşma öncesi tribünler ve sahadakiler tek yürekti. 20 bin taraftar, ’ndaki için saygı duruşunda bulundu, “ ölmez vatan bölünmez” sloganıyla stadı inletti

    Ülker Stadı'nda dün akşam unutulmadı... 'nda şehit düşen askerlerimiz için karşılaşma öncesinde saygı duruşundu bulundu. Tribünde taraftarların, sahada da futbolcuların tek yürek olduğu anların ardından 20 bin taraftar, " ölmez vatan bölünmez" sloganıyla stadı inletti. Stattaki yerini alan taraftarlar, uzun süre de teröre lanet yağdırdı.

    90 DAKİKA SUSMADILAR
    Akhisar'a karşı sahadan yenilgiyle ayrılan 'de dün akşam göze çarpan konulardan biri de tribünlerdeki büyük boşluklardı. Ülker Stadı'nda 20 bin 873 sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarına destek verdi. Yenilgiye rağmen takımlarına destek veren taraftarlar, başlangıç düdüğünden bitime kadar da susmadı. Bu arada tribünlerdeki boşluklar, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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