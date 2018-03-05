Şehitlere saygı

Ülker Stadı'nda dün akşam şehitler unutulmadı... Afrin Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için karşılaşma öncesinde saygı duruşundu bulundu. Tribünde taraftarların, sahada da futbolcuların tek yürek olduğu anların ardından 20 bin taraftar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla stadı inletti. Stattaki yerini alan taraftarlar, uzun süre de teröre lanet yağdırdı.

90 DAKİKA SUSMADILAR

Akhisar'a karşı sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de dün akşam göze çarpan konulardan biri de tribünlerdeki büyük boşluklardı. Ülker Stadı'nda 20 bin 873 sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarına destek verdi. Yenilgiye rağmen takımlarına destek veren taraftarlar, başlangıç düdüğünden bitime kadar da susmadı. Bu arada tribünlerdeki boşluklar, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.