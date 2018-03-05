Kupa 11’inden 6 değişiklik – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kupa 11’inden 6 değişiklik

    Kupa 11’inden 6 değişiklik

    Kocaman; Volkan, Alper, Ekici, , Aatıf, ’nun yerine , Isla, , Valbuena, ve Fernandao’yu oynattı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü kadroda hafta içinde ile oynadığı kupa derbisine göre 6 değişiklik yaptı. Vodafone Park'ta kırmızı kart gören ile kadroda yer almazken, , , Aatıf ve ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine , Isla, , , Valbuena ve Fernandao ilk 11'de görevlendirildi. Sarı-lacivertli takımda cezalı Volkan Demirel ile Alper Potuk'un yanı sıra sakatlıkları süren ve Vincent Janssen de forma giymedi. Elif Elmas'ı ise Aykut Kocaman kadroya almadı. Kocaman, Aatıf ile Soldado'yu ikinci yarıda oyuna dahil etti.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa 11’inden 6 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN