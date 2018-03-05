Fenerbahçe'nin sorunu içeride – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'nin sorunu içeride

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin sorunu içeride

    'de bu sezon iç saha maçlarında en çok gol yiyen 5 takımdan biri olan , Kadıköy'de oynadığı 12 maçın 5'inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4'üncü sırada yer aldı. Dış saha performasında ise sarı lacivertli takım 2'nci sırada yer alıyor.

    , bu sezon evinde oynadığı 12 maçın 7'sini galibiyetle kapatırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Galatasaray'ın attığı 36 golden sonra 31 golle 2'cni sırada yer almasına rağmen yediği gol sayısında sarı lacivertli ekip, ligde son sırada bulunan ve 23 gol yiyen , 21 golü kalesinde gören Kasımpaşa'dan sonra kendisi gibi 19 gole engel olamayan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile beraber iç sahada en çok gol yiyen 5 takım arasında yer alıyor.

    Sarı lacivertli takım iç sahada oynadığı 12 karşılşamanın sadece 2'sinde kalesinde gol görmedi. ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapayan, , , Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisaspor maçlarında her bir rakibinden kalesinde 3'er gol gördü. Kocaman'ın ekibi, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'nden ise 2'şer gol yedi. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarından da 1'er golü kalesinde gören Fenerbahçe toplamda 19 gole engel olamadı.

    DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM VE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 2'NCİ TAKIM
    Son şampiyonluğunu 4 sezon önce yaşayan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise ligin en iyi 2'nci takımı durumunda. Dış sahada 21 puan toplayan 'den sonra 20 puanı olan 'ın ekibi, 12 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 gol atmasına rağmen yediği 11 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:09
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