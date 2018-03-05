Borsada tek kazandıran Fenerbahçe – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Borsada tek kazandıran

    Borsada tek kazandıran Fenerbahçe

    İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında şubat ayını yüzde 7,9 yükselişle tamamlayan AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

    'in 24. haftasında Akhisarspor'a 'de 3-2 mağlup olan , borsada ise rakiplerini geride bıraktı.

    Şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Fenerbahçe, borsada ise şubat ayının tek kazandıran spor şirketi oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi şubat ayında yüzde 1,2 değer kaybetti. Fenerbahçe'nin hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 7,9 yükseldi ve İstanbul'da yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

    Şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 5,7 ile Sportif Yatırım ve İşletmeciliği AŞ olarak gerçekleşti. Trabzonspor'u yüzde 5,2 azalışla Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 4,3 değer kaybıyla Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar takip etti. Galatasaray böylece şubat ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

    Yıl başından bu yana da tek kazandıran Fenerbahçe
    Yıl başında bu yana da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Yılın ilk 2 ayında Fenerbahçe'nin hisseleri, yüzde 5,5 arttı. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6,6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2,2 ile Trabzonspor takip etti. Trabzonspor, bu sonuçlarla birlikte yılın ilk ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

    En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip bulunuyor. Fenerbahçe şubat ayını 1 milyar 49 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ın ise söz konusu dönemde 916 milyon 800 bin lira piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 644 milyon 760 bin lira piyasa değeri ile Galatasaray, Galatasaray'ı 215 milyon lira piyasa değeri ile Trabzonspor izledi.

    Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Şubat 2018 kapanış fiyatı, şubat ayı değişimi, 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

    Şirket

    kapanış fiyatı (TL)

    2018 Şubat aylık değişim (%)

    2017 sonuna göre fark (%)

    Piyasa değeri (TL)

    Fenerbahçe

    36,20

    		 7,9

    5,5

    1.049.800.000

    Galatasaray

    5,97

    		 -4,3

    		-4

    644.760.000

    Beşiktaş

    3,82

    		 -5,2

    -6,6

    		 916.800.000

    Trabzonspor

    2,15

    		 -5,7

    -2,2

    		 215.000.000

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:23
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