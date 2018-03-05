Fenerbahçe’de Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:33
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
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