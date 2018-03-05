Fenerbahçe’de Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’de Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe’de Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

    , ’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    , Evkur maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:33
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