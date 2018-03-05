F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sürpriz Akhisarspor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara aldıklarını söyledi. Hem ligde hem kupada iki Beşiktaş derbisi sonrasında takımın biraz hırpalandığını vurgulayan Kocaman, "İki derbi sonrası takımda fizik olarak bir düşüş gerçekleşti. Özellikle oldukça futbol dışında geçen kupadaki mücadelede takım bir hayli hırpalandı. Ancak bunları bahane olarak sunmak büyük takım kimliğimize pek uymuyor. Biz büyük takımsak bu zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

SONUNA KADAR YARIŞTAYIZ

Tecrübeli teknik adam, zirve yarışındaki bu kritik kayıp sonrasında şampiyonluk şanslarının hala yüksek bir şekilde sürdüğünü de vurguladı. "Yarışta varlığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diyen F.Bahçe teknik direktörü Kocaman, "Kalan maçlarda bu kaybı telafi etmek için elimizden gelenden fazlasını sahaya yansıtmak zorundayız. Bu maçın moral bozukluğunu üzerimizden hemen atmamız gerekiyor. İki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için hala iddialıyız ve sonuna kadar da yarışın içinde olacağız" diye konuştu.