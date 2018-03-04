Fikstür sezon başında yapıldı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Fikstür sezon başında yapıldı

    Fikstür sezon başında yapıldı
    FENERBAHÇE , fikstürdeki adaletsizlik konusunda federasyona bir yazı yazarak açıklama istedi. 'ın "Rakiplerimiz bizden 1 gün fazla dinleniyor. Neden biz önce oynuyoruz" sitemini bir yazıyla TFF'ye ileten yönetimin, "Bu daha önce yapılmış ve planlanmış bir program. Fikstür açıklandıktan sonra bir değişiklik yapılamıyor" yanıtını aldığı ifade edildi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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