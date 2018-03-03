Ozan'a çifte af – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Ozan'a çifte af

    Ozan'a çifte af

    Genç futbolcu Kanarya’nın kadrosuna alınmamıştı. 2. devrede de takımdan ayrı çalışıyordu. Dün affedilen , A Takım’ın idmanına katıldı

    Sarı-lacivertlilerde konusu çözüme kavuştu. Devre arasında 'daki kampa götürülmeyen genç futbolcu, dönüşünde de takımdan ayrı şekilde çalışıyordu. 22 yaşındaki oyuncu dün A Takım'la idmana çıktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz 'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın A Takım'la yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmişti. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan, A Takım'la çalışmalara başlamıştır" denildi. GENÇ futbolcunun dünkü antrenmanda dikkatli ve hırslı olduğu gözlendi. Aykut Kocaman, Ozan Tufan'un durumunu yakından takip edecek. Fizik ve kondisyon açısından istenilen seviyeye gelirse görev vermeye başlayacak.

    Ozan son olarak 13 Aralık 2017'de 'nda maçnıda forma giymişti. Sonrasında kadro dışı kalmıştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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