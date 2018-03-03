Ozan'a çifte af

Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan konusu çözüme kavuştu. Devre arasında Antalya'daki kampa götürülmeyen genç futbolcu, dönüşünde de takımdan ayrı şekilde çalışıyordu. 22 yaşındaki oyuncu dün A Takım'la idmana çıktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın A Takım'la yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmişti. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan, A Takım'la çalışmalara başlamıştır" denildi. GENÇ futbolcunun dünkü antrenmanda dikkatli ve hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'un durumunu yakından takip edecek. Fizik ve kondisyon açısından istenilen seviyeye gelirse görev vermeye başlayacak.



Ozan son olarak 13 Aralık 2017'de Türkiye Kupası'nda Adana Demir maçnıda forma giymişti. Sonrasında kadro dışı kalmıştı.

