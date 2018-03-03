Ozan'a çifte af
Genç futbolcu Kanarya’nın Antalya Kampı kadrosuna alınmamıştı. 2. devrede de takımdan ayrı çalışıyordu. Dün affedilen Ozan Tufan, A Takım’ın idmanına katıldı
Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan konusu çözüme kavuştu. Devre arasında Antalya'daki kampa götürülmeyen genç futbolcu, dönüşünde de takımdan ayrı şekilde çalışıyordu. 22 yaşındaki oyuncu dün A Takım'la idmana çıktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın A Takım'la yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmişti. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan, A Takım'la çalışmalara başlamıştır" denildi. GENÇ futbolcunun dünkü antrenmanda dikkatli ve hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'un durumunu yakından takip edecek. Fizik ve kondisyon açısından istenilen seviyeye gelirse görev vermeye başlayacak.
Ozan son olarak 13 Aralık 2017'de Türkiye Kupası'nda Adana Demir maçnıda forma giymişti. Sonrasında kadro dışı kalmıştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Ozan'a çifte af haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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