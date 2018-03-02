Ozan affedildi! Bu görüntüler rekor kırdı – Fotomaç TV
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    Ozan affedildi! Bu görüntüler rekor kırdı

    Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'a af çıktı. Gelen haber sonrası Ozan Tufan'ın geçmişte çekilmiş eğlenceli görüntüleri sosyal medyada "Ozan kendini böyle affettirdi" yorumlarıyla binlerce kez paylaşıldı.

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    02 Mart 2018, Cuma
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