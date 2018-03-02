Ozan affedildi! Bu görüntüler rekor kırdı
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'a af çıktı. Gelen haber sonrası Ozan Tufan'ın geçmişte çekilmiş eğlenceli görüntüleri sosyal medyada "Ozan kendini böyle affettirdi" yorumlarıyla binlerce kez paylaşıldı.
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