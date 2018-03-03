Hürriyet Gücer'den Alex'e gülümseten mesaj
Eskişehirsporlu futbolcu Hürriyet Gücer'in, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza'ya sosyal medya üzerinden attığı mesaj gülümsetti.
Hürriyet Gücer'in sözlerinin altına Brezilyalı oyuncu da minnet duyan el emojisi koydu.
HÜRRİYET'TEN CEVAP GECİKMEDİ
'Spor Toto 1. Lig' isimli sosyal medya hesabının, "Sevgili Alex, ilerleyen yıllarda Türkiye'de jübile maçı yapmayı düşünüyor musun? Eğer jübile maçı yaparsan Hürriyet'i çağıracak mısın? Siz Hürriyet Gücer ile unutulmaz ikiliydiniz" sorusuna yanıt veren Eskişehirsporlu Gücer de, "Gel hadi gel faul yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:02
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