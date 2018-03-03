Hürriyet Gücer'den Alex'e gülümseten mesaj – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'den Alex'e gülümseten mesaj

    Hürriyet Gücer'den Alex'e gülümseten mesaj

    Eskişehirsporlu futbolcu 'in, 'nin eski futbolcusu Alex De Souza'ya üzerinden attığı mesaj gülümsetti.

    'nin eski kaptanı Alex de Souza'nın, 'de forma giydiği yıllarda birçok kez karşı karşıya geldiği deneyimli futbolcu ile arasındaki diyalog, sosyal medyada ses getirdi. Bir radyo programında konuşan Hürriyet, "Alex De Souza'yı çok özledim. Ben inanıyorum Alex, 'de jübile maçında forma terletecek ve ben o maçta yine Alex'e rakip olacağım. Alex, çok güzel bir karakter. Ülkemize gelen en iyi futbolculardan" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet Gücer'in sözlerinin altına Brezilyalı oyuncu da minnet duyan el emojisi koydu.

    HÜRRİYET'TEN CEVAP GECİKMEDİ
    ' 1. Lig' isimli hesabının, "Sevgili Alex, ilerleyen yıllarda Türkiye'de jübile maçı yapmayı düşünüyor musun? Eğer jübile maçı yaparsan Hürriyet'i çağıracak mısın? Siz Hürriyet Gücer ile unutulmaz ikiliydiniz" sorusuna yanıt veren Eskişehirsporlu Gücer de, "Gel hadi gel faul yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:02
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