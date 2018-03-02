Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta 2-2 berabere biten ve 3 kırmızı kartın çıktığı olaylı derbide Volkan Demirel - Talisca gözden kaçan görüntüsü ortaya çıktı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:10
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Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı!
Toplam 4
Yorum
Kanaryam Soldado goçumm benim beee nasıl da deli etti Pepe'yi aferim
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Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan...
Toplam 3
Yorum
robusto dikkatlerden kacsa ne olur kacmasa ne olur. Sanki cok onemli pozisyon. riyarkar volkan...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST Q7 LİGDEKİ MAÇTA VELBUENAYA YAPTIGI SERT MÜDAHALEDEN DOLAYI ATILMALIYDI , PEPEDE HEM LİGDEKİ İLK MAÇTA HEMDE BU MAÇTA ATILMALIYDI
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