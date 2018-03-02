Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan... – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan...

    Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan...

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta 2-2 berabere biten ve 3 kırmızı kartın çıktığı olaylı derbide Volkan Demirel - Talisca gözden kaçan görüntüsü ortaya çıktı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:10
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