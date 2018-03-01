F.Bahçeli taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    F.Bahçeli taraftarlar 'a ulaştı

    F.Bahçeli taraftarlar <a href="/index/vodafone-park?id=74b8232d-18a9-49fd-9d6b-4e2a15b489ac" class="" rel="tag">Vodafone Park</a>'a ulaştı

    taraftarlar, takımlarının ile oynayacağı maçı takip etmek için 'a ulaştı.

    Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında derbisinin oynanacağı stada geldi.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:07
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