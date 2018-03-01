F.Bahçeli taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park'a ulaştı.
Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:07
-
Latovlevici'nin geleceği belli oldu! Sezon sonu...
Toplam 1
Yorum
Aslan KAPASITESI DÜSMEMEYE OYNAYAN TAKIMLAR ICIN
-
Talisca mı Giuliano mu?
Toplam 3
Yorum
MUSTAFA OLÇAY TALİSCA DEĞİLDE CİULANO DİYENLERİN FUTBOL BİLGİSİNE ŞAŞARIM.!
-
Beşiktaş ve F.Bahçe’ye mesaj
Toplam 2
Yorum
öğretici bence finali en çok final kazananla, en çok final kaybeden oynayacak... elbette en çok final kazanan alıcak kupayı !
F.Bahçeli taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.