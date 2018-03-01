Burası başka seviye

SEZON başında Lyon'dan transfer edilen Mathieu Valbuena kulüp dergisine bir röportaj verdi. 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş dönemde formasını giydiği kulüplerle, Fenerbahçe'yi kıyaslarken, sarı-lacivertlileri yere göğe koyamadı. Valbuena "Marsilya benim için önemli. Orada 8-9 yılımı geçirdim. Bugünümü onlara borçluyum. Lyon'a gittiğimde hiç pişmanlık duymadım. Şimdi Türkiye'deyim. Burada büyük tutku var. F.Bahçe'de daha da büyük bir tutku var. Kariyerimde güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp" dedi.

'ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

MATHİEU Valbuena sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı. Artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek bizim için çok önemli bir hedef. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşacak gücümüz olduğunu biliyoruz. Benim için şu aşamada Milli Takım'a geri dönmek zor görünüyor. Başarılı ve gelecek vaadeden bir gençlik geliyor. Ben Fransa Milli Takımı için her şeyi yaptım artık tercihim Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak"



VALBUENA'DAN iNCiLER...

SON yıllarda bir sol kanat oyuncusu olduğuğumu düşünüyorum.

Amacım takıma katkı sağlayan, belirleyici oyunculardan biri olmak.

Marsilya'da da Lyon'da da oynadım.

İkisi maç yaptığında Marsilya'yı tutarım.

Hem seyirci hem oyuncu olarak tenis tutkunuyum.

Seyahat etmeyi, farklı kültürleri tanımayı severim.

Kış Olimpiyatlarını izlemedim çünkü ilgi duymuyorum. Yaz Olimpiyatları ise ilgimi çekiyor. Atletizmi severim.

Kızım çok hareketli. Onunla oynamayı seviyorum. Eşimle de bol bol yürüyüş yaparız.

Arabaları severim, özellikle de hızlı gidenleri.



'Futbol eşittir hayat'

"FUTBOL benim için çok önemli. Futbol eşittir hayat demek. Maç kazandığımız akşamlar benden mutlusu yok. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işe sahibiz"



'Kazanmak vitaminimiz'

"SEZON başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Akhisar ile birlikte 15 maçlık seri yakalamıştık. Maç kazanmak gelişimimize katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar bizim vitaminimiz. Beşiktaş yenilgisi bizi etkilememeli. Hedefimiz belli"



'İdolüm Zidane'

"HENÜZ futbolcu olma adayıyken alt yapısında oynadığım Bordeaux'dan Dugarry ve Zidane'a hayrandım. Bu oyuncular teknik olmaları kadar topla da rahat hareket ediyorlardır. Aynı şekilde Wiltord'u da çok beğenirdim"