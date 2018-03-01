Burası başka seviye – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Burası başka seviye

    Burası başka seviye

    Fransız yıldız, kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürdüğü için mutlu olduğunu söyledi. Valbuena “’de çok büyük bir tutku var. Burası başka seviye. Atmosferi inanılmaz” dedi

    başında 'dan transfer edilen kulüp dergisine bir röportaj verdi. 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş dönemde formasını giydiği kulüplerle, 'yi kıyaslarken, sarı-lacivertlileri yere göğe koyamadı. Valbuena "Marsilya benim için önemli. Orada 8-9 yılımı geçirdim. Bugünümü onlara borçluyum. Lyon'a gittiğimde hiç pişmanlık duymadım. Şimdi Türkiye'deyim. Burada büyük tutku var. F.Bahçe'de daha da büyük bir tutku var. Kariyerimde güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp" dedi.

    'ŞAMPİYON OLABİLİRİZ
    MATHİEU Valbuena sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı. Artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek bizim için çok önemli bir hedef. Hem hem de lig şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşacak gücümüz olduğunu biliyoruz. Benim için şu aşamada 'a geri dönmek zor görünüyor. Başarılı ve gelecek vaadeden bir gençlik geliyor. Ben Fransa Milli Takımı için her şeyi yaptım artık tercihim Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak"

    VALBUENA'DAN iNCiLER...
    SON yıllarda bir sol kanat oyuncusu olduğuğumu düşünüyorum.
    Amacım takıma katkı sağlayan, belirleyici oyunculardan biri olmak.
    Marsilya'da da Lyon'da da oynadım.
    İkisi maç yaptığında Marsilya'yı tutarım.
    Hem seyirci hem oyuncu olarak tenis tutkunuyum.
    Seyahat etmeyi, farklı kültürleri tanımayı severim.
    Kış Olimpiyatlarını izlemedim çünkü ilgi duymuyorum. Yaz Olimpiyatları ise ilgimi çekiyor. Atletizmi severim.
    Kızım çok hareketli. Onunla oynamayı seviyorum. Eşimle de bol bol yürüyüş yaparız.
    Arabaları severim, özellikle de hızlı gidenleri.

    'Futbol eşittir hayat'
    " benim için çok önemli. Futbol eşittir hayat demek. Maç kazandığımız akşamlar benden mutlusu yok. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işe sahibiz"

    'Kazanmak vitaminimiz'
    "SEZON başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Akhisar ile birlikte 15 maçlık seri yakalamıştık. Maç kazanmak gelişimimize katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar bizim vitaminimiz. yenilgisi bizi etkilememeli. Hedefimiz belli"

    'İdolüm Zidane'
    "HENÜZ futbolcu olma adayıyken alt yapısında oynadığım Bordeaux'dan Dugarry ve Zidane'a hayrandım. Bu oyuncular teknik olmaları kadar topla da rahat hareket ediyorlardır. Aynı şekilde Wiltord'u da çok beğenirdim"

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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