İşte buna müsade edemem – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    İşte buna müsade edemem

    İşte buna müsade edemem

    ’a mücadele ve kazanma azimlerinden ödün verdikleri için mağlup olduklarını belirten Kocaman: Bunu bir kez daha affetmeyeceğim

    Aykut Kocaman, öğrencileriyle dün mini bir toplantı daha yaptı. 3-1 kaybedilen derbisinde özellikle koşu mesafelerinden şikayetçi olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Yeterince koşmadık, önde yeterince basmadık. Bu benim asla tolerans gösterebileceğim bir şey değil. Üzerinde bu kez fazla durmayacağım ama genel prensiplerimizi çiğnememeliyiz. Bu yenilgi ders olmalı" dedi. Kupada Beşiktaş, ardından ligde Akhisar'la oynayacakları karşılaşmalar için, "Bu iki maç bize hangi yolu seçeceğimizi gösterecek. Ya Başakşehir maçındaki azminizi, mücadeleniz göstereceksiniz ya da pes edeceksiniz. Bu son seçeneği de herhalde kimse istemez" ifadelerini kullanan Kocaman, hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını sözlerine ekledi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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