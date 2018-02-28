Souza umut dağıttı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Souza umut dağıttı

    Souza umut dağıttı

    “Bizim için karamsar bir tablo çiziliyor. Ancak ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunları söyleyenler puan cetveline bakmıyorlar herhalde!”

    Fenerbahçe'nin başarılı ismi Josef de Souza, Beşiktaş mağlubiyetine takılıp kalmayacaklarını, yarın oynanacak olan kupa maçından avantajlı bir skorla ayrılacaklarını söyledi. Ligde liderden sadece 3 puan geride olduklarını ifade eden Brezilyalı yıldız, "Bizim için karamsar bir tablo çiziliyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bunu söyleyenler puan cetveline bakmıyorlar herhalde... Takımlar birbirlerine çok yakın... Herkes birbirleriyle oynayacak. Bizim ise zirvedeki takımlarla sadece 1 maçımız var. O da evimizde Galatasaray'la" diye konuştu.

    GALİBİYETİ KORUYAMADIK
    Beşiktaş karşısında öne geçtiklerini ancak koruyamadıklarını anlatan De Souza, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bizim için maç iyi başlamıştı. Öne de geçtik ancak Beşiktaş seyirci desteğiyle sonucu lehine çevirdi. Her takım sezon içinde böyle kötü maçlar oynar. Bizim için öyle maçlardan biriydi. Her tedbiri almıştık, kazanmak istiyorduk. Ama istediklerimizi 90 dakikaya yayamadık.

    KUPAYI ALACAĞIZ
    Artık Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçını düşündüklerini kaydeden Josef de Souza, "Moralimizi bozmuyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş ile şimdi kupada karşılaşacağız. Aynı hataları tekrarlamayacağız. Bu kez daha dikkatli olup rövanş için avantaj sağlayacağız. Finale çıkmak ve mutlaka kupayı almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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