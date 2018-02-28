Souza umut dağıttı

'nin başarılı ismimağlubiyetine takılıp kalmayacaklarını, yarın oynanacak olan kupa maçından avantajlı bir skorla ayrılacaklarını söyledi. Ligde liderden sadece 3 puan geride olduklarını ifade eden, "Bizim için karamsar bir tablo çiziliyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bunu söyleyenler puan cetveline bakmıyorlar herhalde... Takımlar birbirlerine çok yakın... Herkes birbirleriyle oynayacak. Bizim ise zirvedeki takımlarla sadece 1 maçımız var. O da evimizde" diye konuştu.karşısında öne geçtiklerini ancak koruyamadıklarını anlatan, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bizim için maç iyi başlamıştı. Öne de geçtik ancakseyirci desteğiyle sonucu lehine çevirdi. Her takım sezon içinde böyle kötü maçlar oynar. Bizim için öyle maçlardan biriydi. Her tedbiri almıştık,istiyorduk. Ama istediklerimizi 90 dakikaya yayamadık.Artık Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçını düşündüklerini kaydeden Josef de Souza, "Moralimizi bozmuyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş ile şimdi kupada karşılaşacağız. Aynı hataları tekrarlamayacağız. Bu kez daha dikkatli olup rövanş için avantaj sağlayacağız. Finale çıkmak ve mutlaka kupayı almak istiyoruz" ifadesini kullandı.