Souza umut dağıttı
“Bizim için karamsar bir tablo çiziliyor. Ancak ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bunları söyleyenler puan cetveline bakmıyorlar herhalde!”
GALİBİYETİ KORUYAMADIK
Beşiktaş karşısında öne geçtiklerini ancak koruyamadıklarını anlatan De Souza, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bizim için maç iyi başlamıştı. Öne de geçtik ancak Beşiktaş seyirci desteğiyle sonucu lehine çevirdi. Her takım sezon içinde böyle kötü maçlar oynar. Bizim için öyle maçlardan biriydi. Her tedbiri almıştık, kazanmak istiyorduk. Ama istediklerimizi 90 dakikaya yayamadık.
KUPAYI ALACAĞIZ
Artık Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçını düşündüklerini kaydeden Josef de Souza, "Moralimizi bozmuyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş ile şimdi kupada karşılaşacağız. Aynı hataları tekrarlamayacağız. Bu kez daha dikkatli olup rövanş için avantaj sağlayacağız. Finale çıkmak ve mutlaka kupayı almak istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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