Fernandao'da korkulan oldu – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da korkulan oldu

    Fernandao'da korkulan oldu

    Beşiktaş’a attığı gol sonrası sevinci nedeniyle ‘tedbirli’ olarak ’ya sevk edildi. Kurul sevke uyarsa, sambacı kupa derbisinde sahada yok

    Korkulan oldu! 'nin formda golcüsü , beklendiği gibi 'ya sevk edildi. Lig derbisinde Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinci "hakaret" sayılan Brezilyalı forvetin sevki "tedbirli" olarak gerçekleşti. TFF Hukuk Kurulu, sarı-lacivertli kulübü de aynı maçta seyircisinin neden olduğu 'saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

    PFDK'NIN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR
    Fernandao'nun dosyasına bakacak olan PFDK, sevke uymak zorunda değil. 3 seçenek var: 1- Ceza tayinine yer olmadığına karar verilebilir. 2- Hakaret kapsamında değerlendirilir. Bu durumda 2-5 maç arası ceza alır. 3- Sportmenliğe aykırılık olarak işlem yapılır; 1-3 maç ceza uygulanır. PFDK'nın, yarın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la maçı olması nedeniyle bugün Fernandao için olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

    'Hakaret değil sevinç'
    Fernandao, Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde yer alan, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan" şeklindeki fıkrası uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin hukukçuları; Fernandao'nun hareketinin, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere..." yönelik olmadığını, "Diğer ilgili kulüp ve kişilere" fıkrasının ise tartışmaya açık olduğunu ileri sürüp itirazda bulunacak. Ayrıca hareketin sevinç gösterisi olduğu savunulacak.

    Fernandao: Hulk gibi bir şeydi, çok abartıldı
    PFDK'nın bugün karar vermemesi halinde tedbirli olarak sevk edildiği için yarınki derbide oynayamayacak olan Fernandao, sevincinin hakaret amaçlı olmadığını, sadece gole sevindiğini söyledi. Gollerden sonra çocuklarının isteği üzerine 'Hulk' sevinci yapan Brezilyalı futbolcu, "Bu da öyle bir şeydi. Çok abartıldı" şeklinde konuştu.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
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