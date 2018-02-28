Fernandao'da korkulan oldu
Beşiktaş’a attığı gol sonrası sevinci nedeniyle ‘tedbirli’ olarak PFDK’ya sevk edildi. Kurul sevke uyarsa, sambacı kupa derbisinde sahada yok
PFDK'NIN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR
Fernandao'nun dosyasına bakacak olan PFDK, sevke uymak zorunda değil. 3 seçenek var: 1- Ceza tayinine yer olmadığına karar verilebilir. 2- Hakaret kapsamında değerlendirilir. Bu durumda 2-5 maç arası ceza alır. 3- Sportmenliğe aykırılık olarak işlem yapılır; 1-3 maç ceza uygulanır. PFDK'nın, yarın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la maçı olması nedeniyle bugün Fernandao için olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
'Hakaret değil sevinç'
Fernandao, Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde yer alan, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan" şeklindeki fıkrası uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin hukukçuları; Fernandao'nun hareketinin, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere..." yönelik olmadığını, "Diğer ilgili kulüp ve kişilere" fıkrasının ise tartışmaya açık olduğunu ileri sürüp itirazda bulunacak. Ayrıca hareketin sevinç gösterisi olduğu savunulacak.
Fernandao: Hulk gibi bir şeydi, çok abartıldı
PFDK'nın bugün karar vermemesi halinde tedbirli olarak sevk edildiği için yarınki derbide oynayamayacak olan Fernandao, sevincinin hakaret amaçlı olmadığını, sadece gole sevindiğini söyledi. Gollerden sonra çocuklarının isteği üzerine 'Hulk' sevinci yapan Brezilyalı futbolcu, "Bu da öyle bir şeydi. Çok abartıldı" şeklinde konuştu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:30
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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