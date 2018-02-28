Direnme zamanı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Direnme zamanı

    Direnme zamanı

    Kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertli oyuncular, “Vodafone Park’tan bu kez ne yapıp yapıp en azından bir beraberlikle dönmeliyiz. Aksi halde psikolojik olarak çökeriz” dediler

    FENERBAHÇELİ futbolcular, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin şokunu hala üzerlerinden atabilmiş değiller. Aykut Kocaman'ın tüm çabalarına rağmen moraller hala bozuk. Beşiktaş'la yine Vodafone Park'ta ve bu kez kupada karşılaşılacak olunması ise takım üzerinde ekstradan stres oluşturuyor. Özellikle bazı oyuncularda bu olumsuz durum daha bariz şekilde kendini gösteriyor.

    ÖNLEMLERİ KONUŞTULAR
    Bu stresi fark eden takımın tecrübeli isimleri olaya el koydu. Kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı ve Alper Potuk, durum değerlendirmesi yaptı. Takım arkadaşlarının moral motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını üst seviyeye çekmek için çaba sarf eden bu isimler, yaptıkları durum değerlendirmesinde, "Direnmeliyiz. Ne yapıp Vodafone Arena'dan bu kez en azından bir beraberlikle dönmeliyiz" dediler.



    KENDİMİZE GELMELİYİZ
    Beşik taş karşısında bu kez kupada da olsa ikinci bir yenilgiye tahammülleri olmadığının altını çizen sarı-lacivertli oyuncular, "Bir derbi yenilgisini daha kaldıramayız. Bunun sonuçları ağır olur, psikolojik olarak da çökeriz. Lig maçında kendimiz gibi oynayamadık. Silkelenip kendimize gelmek zorundayız. Özellikle yabancı futbolculara derbilerin bizim için ne anlama geldiğini iyi anlatmalıyız. Mücadeleci ruhumuzu yeniden ortaya koyarsak bu girdaptan çıkarız" görüşünde birleştiler.

    Emre BOL
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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