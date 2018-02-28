Direnme zamanı

futbolcular,karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetinşokunu hala üzerlerinden atabilmişdeğiller.ın tüm çabalarınarağmen moraller hala bozuk. Beşiktaş'layine'ta ve bu kez kupadakarşılaşılacak olunması ise takım üzerindeekstradan stres oluşturuyor. Özelliklebazı oyuncularda budurumdahaşekilde kendini gösteriyor.stresi fark eden takımın tecrübeli isimleri olaya el koydu. Kaptanlarl ileve, durum değerlendirmesi yaptı. Takım arkadaşlarının moral motivasyonlarını ve konsantrasyonlarının çaba sarf eden bu isimler, yaptıkları durum değerlendirmesinde, "Direnmeliyiz. Ne yapıp Vodafone Arena'dan bu kezdediler.

karşısında bu kez kupada da olsa ikinci bir yenilgiyealtını çizen sarı-lacivertli oyuncular, "Bir derbi yenilgisini daha kaldıramayız. Bunun sonuçları ağır olur,Lig maçında kendimiz gibi oynayamadık. Silkelenip kendimize gelmek zorundayız. Özellikle yabancı futbolculara derbilerin bizim için ne anlama geldiğini iyi anlatmalıyız.yeniden ortaya koyarsak bu girdaptan çıkarız" görüşünde birleştiler.