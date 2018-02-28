Direnme zamanı
Kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertli oyuncular, “Vodafone Park’tan bu kez ne yapıp yapıp en azından bir beraberlikle dönmeliyiz. Aksi halde psikolojik olarak çökeriz” dediler
ÖNLEMLERİ KONUŞTULAR
Bu stresi fark eden takımın tecrübeli isimleri olaya el koydu. Kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı ve Alper Potuk, durum değerlendirmesi yaptı. Takım arkadaşlarının moral motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını üst seviyeye çekmek için çaba sarf eden bu isimler, yaptıkları durum değerlendirmesinde, "Direnmeliyiz. Ne yapıp Vodafone Arena'dan bu kez en azından bir beraberlikle dönmeliyiz" dediler.
KENDİMİZE GELMELİYİZ
Beşik taş karşısında bu kez kupada da olsa ikinci bir yenilgiye tahammülleri olmadığının altını çizen sarı-lacivertli oyuncular, "Bir derbi yenilgisini daha kaldıramayız. Bunun sonuçları ağır olur, psikolojik olarak da çökeriz. Lig maçında kendimiz gibi oynayamadık. Silkelenip kendimize gelmek zorundayız. Özellikle yabancı futbolculara derbilerin bizim için ne anlama geldiğini iyi anlatmalıyız. Mücadeleci ruhumuzu yeniden ortaya koyarsak bu girdaptan çıkarız" görüşünde birleştiler.
Emre BOL
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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