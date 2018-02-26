Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbinin ardından Metin Tekin ve Tuncay Şanlı yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.
Metin Tekin ve Tuncay Şanlı'nın beIN Sports'ta derbiyi yorumladı.
Fenerbahçe'nin 23 haftadır ligde bu kadar kalitesinin düşmediğini belirten Metin Tekin; "Beşiktaş'ın oyunu ele alışı 25. dakikadan sonra oldu. Ancak bu kadar etkili ve yaratıcı oyununu ikinci yarının tamamında sergiledi. Fenerbahçe'yi 23 haftadır izliyorum. Bu kadar ezildiklerini görmedim. Bu kadar tek taraflı oynadığını, bu kadar rakibi kontrol edemediği bir maçını izlemedim. Beşiktaş bunu yaptı." dedi.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ise; "Biz de oynadık, dönem dönem bu baskıları hissettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş öyle etkili, sağlı sollu geldi ki sahada olsam "Artık dayanamayacağım, golü yiyip maçı bırakayım" derdim. Bu kadar hırpalandılar" değerlendirmesini yaptı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:13
-
TFF’ye fikstür eleştirisi
Toplam 6
Yorum
fanatik bence bjk ye her gün maç verilmeli?
-
Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ bu maç için bunu söylüyorsan 10 dk fernandao kırmızı 10 kişi penaltı pozisyonu verilse ısla 2. sarıdan kırmızı kaldınız 9 kişi...
-
Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 10
Yorum
TÜRK GOL ATTI KAPANDI ALİ KOÇ GEL ARTIK
Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.