Fenerbahçe, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de soyunma odasında Kadıköy atmosferi oluşturacak. Özellikle Başakşehir maçında turuncu renk stres yapar gerekçesiyle soyunma odasını sarı-laciverte boyamış ve maçı 2-0 kazanmıştı.

SOYUNMA ODASI SİYAH-BEYAZ OLACAK

Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları Başakşehir maçında olduğu gibi sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Futbolcuların deplasmanda değil de kendi evlerinde hissetmeleri için özel çaba sarf eden yönetim tüm hazırlıkları tamamladı.

Soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıtlarıyla kaplayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy atmosferi oluşturarak psikolojik avantaj elde etmek istiyor.

DERBİ GALİBİYETLERİ İZLENECEK

Fenerbahçe'nin motivasyon amaçlı bir başka hamlesi de geçmiş derbi galibiyetleri olacak. Teknik heyet derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler Vodafone Park'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.

