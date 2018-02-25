F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Fenerbahçeliler, Başakşehir maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplayacak.
Fenerbahçe, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de soyunma odasında Kadıköy atmosferi oluşturacak. Özellikle Başakşehir maçında turuncu renk stres yapar gerekçesiyle soyunma odasını sarı-laciverte boyamış ve maçı 2-0 kazanmıştı.
SOYUNMA ODASI SİYAH-BEYAZ OLACAK
Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları Başakşehir maçında olduğu gibi sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Futbolcuların deplasmanda değil de kendi evlerinde hissetmeleri için özel çaba sarf eden yönetim tüm hazırlıkları tamamladı.
Soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıtlarıyla kaplayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy atmosferi oluşturarak psikolojik avantaj elde etmek istiyor.
DERBİ GALİBİYETLERİ İZLENECEK
Fenerbahçe'nin motivasyon amaçlı bir başka hamlesi de geçmiş derbi galibiyetleri olacak. Teknik heyet derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler Vodafone Park'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:48
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Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
aydın geçen yıl ersun yalan bursa ya yaptığı aklıma geldi
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Kayserispor, Paşa'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
kosabora gördük gelecek vaadeden hakemi... Halil umut meler... 2-1 önde olan kayseri lehine öyle bir penaltı çaldı ki , kasımpaşayı bitirdi...
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Beşiktaş bizi yenemiyor ki
Toplam 2
Yorum
beyaz sanki brezilya ligi her yerde yayinlaniyormus gibi turkiye ligini kucumsemis, ha KANKANIZ ALI PALABIYIGI tanitmayi unutmusun brezilyaya!!!!!
F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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