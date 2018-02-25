F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi... – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    F.Bahçe'den flaş karar! maçındaki gibi...

    F.Bahçe'den flaş karar! <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> maçındaki gibi...

    Fenerbahçeliler, maçında olduğu gibi derbisinde de soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplayacak.

    , Antalyaspor ve maçlarında olduğu gibi derbisinde de soyunma odasında atmosferi oluşturacak. Özellikle maçında turuncu renk stres yapar gerekçesiyle soyunma odasını sarı-laciverte boyamış ve maçı 2-0 kazanmıştı.

    SOYUNMA ODASI SİYAH-BEYAZ OLACAK
    'taki soyunma odasının duvarları Başakşehir maçında olduğu gibi sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Futbolcuların deplasmanda değil de kendi evlerinde hissetmeleri için özel çaba sarf eden yönetim tüm hazırlıkları tamamladı.

    Soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıtlarıyla kaplayacak olan , atmosferi oluşturarak psikolojik avantaj elde etmek istiyor.

    DERBİ GALİBİYETLERİ İZLENECEK
    Fenerbahçe'nin motivasyon amaçlı bir başka hamlesi de geçmiş derbi galibiyetleri olacak. Teknik heyet derbi için özel bir video hazırladı. Videoda, derbi galibiyetleri sonrası yaşanan sevinçler ve Samandıra'ya dönüşte taraftarların karşılama görüntüleri yer alıyor. Görüntüler 'a giderken takım otobüsünde futbolculara izletilecek.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:48
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