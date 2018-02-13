İşte F.Bahçe'nin turuncu operasyonu!

Futbolcular maça, Kadıköy'deki soyunma odalarına benzetilmiş bir soyunma odasından çıktı.



Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek zirve yarışındaki gücünü ortaya koyarken, karşılaşma öncesi yaşanan bir olay, maça hazırlanirken detaylara verilen önemi ortaya koyuyordu.

Önceki akşam, karşılaşmadan hemen sonra sarı lacivertlilerin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan turuncu renkli soyunma odası duvarlarını posterler, yerleri de halıflex ile kapladıkları haberleri yayıldı. Bu, sıradan ve anlık yapılan bir hareket değildi, perde arkasında hem bir öykü, hem bilimsel bir çalışma vardı.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ

"Turuncu operasyonu"nun startı, 26 Kasım 2017'deki Antalyaspor-Fenerbahçe maçında verilmişti. O karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye verilen soyunma odasınun turuncu renklerde olması kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun dikkatini çekti. Antalyaspor'un kırmızı ve beyaz renklerde olmasına rağmen soyunma odasını turuncuya boyamasına takılan Kunduracıoğlu, rahatsız olduğu konuyu teknik heyete iletti. Yapılan kısa bir araştırmayla, Antalyaspor'un tercihinin bilinçli olduğu, kulübün Akdeniz Üniversitesi ile ortak çalışarak turuncu renkli soyunma odası hazırladığı öğrenildi.

HASAN ÇETİNKAYA'NIN PLANI

Başakşehir maçı hazırlıkları başladığında yapılan bir sohbette Burak Kunduracıoğlu aynı konuyu gündeme getirdi. Başakşehir'in de soyunma odasında kendi forma rengi olan turuncuyu kullanmasından rahatsız olan Kunduracıoğlu'nun konuştuğu menajer Hasan Çetinkaya, konuyla ilgili bazı uzmanlarla temasa geçti. Görüşülen bilim insanları, çok yoğun turuncu kullanımının sinir, stres ve hatta kusmaya bile yol açabileceğini iletti. Durumu teknik direktör Aykut Kocaman ile paylaşan Hasan Çetinkaya hemen harekete geçti. Turuncu soyunma odası başka bir çehreye büründürülecekti!

ÇALIŞMA SAATLER ÖNCE BAŞLADI

Hemen turuncu rengi kapatmak için duvarlara Fenerbahçe posterleri ve zemin için de gri, beyaz ağırlıklı halıflex hazırlatıldı. Maçtan saatler önce Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na giden Fenerbahçe malzemecileri duvarlara posterleri asıp halıflexi zemine serdiler ve turuncu rengi tamamen kapattılar. Böylece maçtan önce sarı lacivertli futbolcuların bir psikolojik etkiye maruz kalmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Futbolcular soyunma odasına girdiklerinde, Kadıköy'deki soyunma odalarına benzer bir atmosfer gördü ve son taktikleri Aykut Kocaman'dan alıp sahaya çıktı.





YOĞUN TURUNCU SİNİR SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Turuncu renk, genel anlamda dışa dönük olmayı, neşeyi temsil eder. Kırmızı kadar olmasa da enerji veren sıcak bir renktir. Ancak yoğun turuncu kullanılan ortamların insanların sosyalleşme dürtülerini harekete geçirdiği için sinir sistemini olumsuz etkilediği biliniyor. Çalışma odası ve dinlenme mekanları için çok uygun olmadığı dile getiriliyor.



Psikolojide renklerin insanlar üstünde yarattığı etki uzun süredir araştırılan bir konu... Tek bir renkle kaplı mekanların insanlarda farklı etkiler yarattığı biliniyor ve bu yönde değişik araştırmalar yapılıyor.

BAŞAKŞEHİR TURUNCUSU ANTALYA'YI HATIRLATTI

Antalya'daki konuk takım soyunma odasında kulüp doktoru Kunduracıoğlu'nun dikkatini çeken turuncu renkler, Başakşehir tarafından, formasındaki turuncudan dolayı soyunma odalarında kullanılıyor. Fenerbahçeliler, doktorun uyarısıyla bu turuncu rengi kapatmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

POSTERLER VE ZEMİN DÖŞEMELERİ BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Fenerbahçe'nin kullandığı soyunma odasında maç öncesi ve sonrasında malzemecilerin yoğun bir faaliyeti vardı. Duvarları ve zemini kaplamak için yanlarında bol bol poster ve zemin halısı getiren sarı lacivertli görevliler, karşılaşma sonrası bunları toplayıp yeniden araçlarına yükledi ve stattan ayrıldı.(Hürriyet)