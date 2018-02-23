Cankurtaran ve Toprak’a anma – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ve ’a anma

    <a href="/index/cankurtaran?id=f76633b6-8fbf-4fa7-a2a5-e27cf86409a4" class="" rel="tag">Cankurtaran</a> ve <a href="/index/toprak?id=2d5cc584-66b7-470e-998f-0b36aca2c0d7" class="" rel="tag">Toprak</a>’a anma
    F.Bahçe'nin eski başkanlarından Emin ve Mehmet Sabit , dün 'nda kabirleri başında anıldı. Fenerbahçeliler Derneği'nin Eylül 2017'de uygulamaya geçirdiği 'Vefalı Taraftar' projesi kapsamında organize ettiği anma törenini dualarla son buldu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:37
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