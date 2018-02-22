PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza

    PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza

    'ye 250, 'a 100, Atiker Konyaspor'a 80, 'a 20 ve 'a 9 bin lira para cezası verildi

    (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'den 5 kulübe para cezası verdi.

    Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, 'de 22. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 'ye 250, 'a 100, Atiker Konyaspor'a 80, 'a 20 ve 'a 9 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    PFDK'nin ayrıca çeşitli sebeplerle , ve Atiker Konyaspor taraftarlarına yönelik, elektronik bilet bloke cezaları verdiği ifade edildi.

    Açıklamada, Antrenörü Şeref Çiçek'e, Atiker Konyaspor maçında ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

    Gençlerbirliği maçında doğrudan kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Adama Traore'nin, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi maçtan men edildiği belirtildi.

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 20, Grandmedical Manisaspor'a da 10 bin lira para cezası verildiği, iki takımın bazı taraftarlarına ise elektronik bilet bloke cezası uygulandığı ifade edildi. İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 7 bin 500, Çaykur Rizesporlu oyuncu Koray Altınay'a ise 6 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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