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    20 Şubat 2018, Salı
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    Ne olacak bu Ozan’ın hali

    Ne olacak bu Ozan’ın hali
    SARI-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan iyice unutuldu... Affedileceği belirtilen ancak bunun için şu ana kadar somut bir adım atılmayan milli yıldız, umudunu yitiriyor. Genç oyuncunun menajerliğini yapan Mirsad Türkcan'ın idari menajer Hasan Çetinkaya ile yaptığı son görüşmeden de olumlu bir yanıt alamadığı öğrenildi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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