Ben de geliştim
Bir önceki dönemden daha güçlü bir takıma sahip olduklarını savunan sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Geçen süreçte ben ve teknik heyetim de kendimizi geliştirdik. Fenerbahçe yenilmez takım olma yolunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı
SONUNA KADAR BÖYLE!
Kocaman, bu futbollarını devam ettirmeleri halinde önlerinde kimsenin duramayacağını iddia ederken, "Bizi kolay kolay hiçbir takım yenemez. Doğru bildiğimiz yolda hızla ilerliyoruz. Çok geliştik. Mesela bir kıyaslama yapayım. Fenerbahçe'deki ilk dönemimde (2010-11, 2011-12, 2012-13 sezonları) sahip olduğum takımdan çok daha iyi bir takıma sahibiz. Daha güçlü, daha iradeli bir takımımız ve futbolcu topluluğumuz var. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanacağız" ifadelerine yer verdi. İki görev süresi arasında kendisinin ve teknik heyetinin de geliştiğini sözlerine ekleyen 52 yaşındaki teknik adam, "Yardımcılarıma çok güveniyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım ve işlerini iyi yapıyorlar. Birlikte Fenerbahçe için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.
EMRE BOL
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Ben de geliştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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