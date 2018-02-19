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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ben de geliştim

    Ben de geliştim

    Bir önceki dönemden daha güçlü bir takıma sahip olduklarını savunan sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Geçen süreçte ben ve teknik heyetim de kendimizi geliştirdik. yenilmez takım olma yolunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı durum değerlendirmesinde gelecek adına umutlu mesajlar verdi. Berabere biten Gençlerbirliği maçıyla birlikte futbollarında gözle görülür bir ilerleme kaydettiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu periyotta Alanya maçının ilk yarısı hariç çok iyi işler yaptık. Özellikle Başakşehir maçı seviye olarak en üstte yer aldığımız maçtı" dedi.

    SONUNA KADAR BÖYLE!
    Kocaman, bu futbollarını devam ettirmeleri halinde önlerinde kimsenin duramayacağını iddia ederken, "Bizi kolay kolay hiçbir takım yenemez. Doğru bildiğimiz yolda hızla ilerliyoruz. Çok geliştik. Mesela bir kıyaslama yapayım. 'deki ilk dönemimde (2010-11, 2011-12, 2012-13 sezonları) sahip olduğum takımdan çok daha iyi bir takıma sahibiz. Daha güçlü, daha iradeli bir takımımız ve futbolcu topluluğumuz var. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanacağız" ifadelerine yer verdi. İki görev süresi arasında kendisinin ve teknik heyetinin de geliştiğini sözlerine ekleyen 52 yaşındaki teknik adam, "Yardımcılarıma çok güveniyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım ve işlerini iyi yapıyorlar. Birlikte Fenerbahçe için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

    EMRE BOL
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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