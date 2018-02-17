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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Golde ofsayt tartışması!

    Golde ofsayt tartışması!

    'nin karşısında Fernandao ile bulduğu ikinci golde ofsayt tartışması yaşandı.

    'in 22. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı Giuliano'nun attığı golle 1-0 önde götürdüğü sırada Sarı Lacivertliler, Fernandao ile 2. golü buldu.

    Fernandao'nun 27. dakikada attığı golde, Alanyasporlu oyuncular ofsayt itirazında bulundu.

    İşte ikinci golde top Aatıf'ın ayağından çıktığı an Fernandao'nun bulunduğu nokta

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:41
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