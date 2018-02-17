Golde ofsayt tartışması!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında Fernandao ile bulduğu ikinci golde ofsayt tartışması yaşandı.
Fernandao'nun 27. dakikada attığı golde, Alanyasporlu oyuncular ofsayt itirazında bulundu.
İşte ikinci golde top Aatıf'ın ayağından çıktığı an Fernandao'nun bulunduğu nokta
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:41
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Alper Ulusoy katliamı
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Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
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Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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