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    16 Şubat 2018, Cuma
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    : İbrahimovic kendini beğenmiş!

    <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a>: İbrahimovic kendini beğenmiş!

    Haftaya çarşamba günü Devler Ligi son 16 turu ilk maçında 'ı ağırlayacak Sevilla'da , bu maç öncesi AS gazetesine bir röportaj verdi

    Konu, geçen sezon 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde ile ManU arasında oynanan grup maçına geldi. Danimarkalı stoper, sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadelede boğazını sıkan İbrahimovic'i anlattı; "İbra kendini beğenmişin teki" yorumunu yaptı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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