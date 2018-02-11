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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Tribünlerden ortak tezahurat ‘Vatan sana canım feda’

    Tribünlerden ortak tezahurat ‘Vatan sana canım feda’

    -Fenerbahçe mücadelesinde Başakşehirli ve Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan ‘Vatan Sana Canım Feda’ tezahüratında bulundu.

    'in 21. Haftasında ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde Fenerbahçeli ve Başakşehirli taraftarlar hep bir ağızdan 'Vatan Sana Canım Feda' ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratlarında bulundu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:36
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