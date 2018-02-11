FERNANDAO'DAN

Fenerbahçe 'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği müsabakada Fernandao attığı 2 golle maça damgasını vurdu.Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. 32 ve 56. dakikada Fernandao'nun golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe böylece Süper Lig'de 2 maç aranın ardından Başakşehir deplasmanında kazanmış oldu. Emre, Mossoro ve Epureanu'nun yokluğunu iyi değerlendiren sarı-lacivertli futbolcular gösterdiği bu performansla deplasmana gelen Fenerbahçe taraftarlarını da coşturdu.32. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içine kadar sokulan Fernandao'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 56. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandao sağ kanattan Isla'nın ortasına yaptığı kafa vuruşunda kendisinin ve takımının 2. golünü atmış oldu. Brezilyalı oyuncu, oyunda kaldığı sürece çok etkili bir performans ortaya koyarken, takımının galibiyetinde de başrol oynadı.Sarı - lacivertliler bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve lider Başakşehir'le puan farkını 2'ye düşürdü.Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı.

KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir karşısında, bir önceki haftaya göre ilk 11'de dört değişiklik yaptı.

Kocaman, geçen hafta Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'inde şans verdiği Mathieu Valbuena, Oğuz Kaan Güçtekin, Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu bu kez yedekler arasında oturttu.

Bu isimlerin yerine Kocaman, Luis Neto, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'ya şans verdi.

GİULİANO DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı hücumcu orta saha oyuncusu Giuliano, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara döndü.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başlamıştı. Giuliano, 21 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

NETO 49 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Neto, Süper Lig'de 49 gün sonra forma giydi.

Son olarak Süper Lig'de 17. haftada 23 Aralık 2017'de oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen Neto, daha sonra sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak forma giyen Neto, Süper Lig'de de forma hasretini Medipol Başakşehir karşısında giderdi.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımda sakatlıkları devam eden Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı ise bu maçta da takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Sakatlıklarını atlatarak hafta içi takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ile Şener Özbayraklı ise 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

FERNANDAO'NUN SÜPER LİG'DE 100. MAÇI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Medipol Başakşehir karşısında Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Bursaspor'a 2013-2014 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'deki 100. sınavını Fenerbahçe formasıyla Medipol Başakşehir karşısında verdi.

FENERBAHÇE'Yİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi zorlu maçta taraftarı yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan önce takımlarını tribüne çağırarak destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.