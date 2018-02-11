Fenerbahçe zirveye tutundu
Süper Ligde, evinde üste üste 31 maçtır yenilgi almayan Başakşehir, 31 maç aradan sonra ilk yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı.Fernandoa'nun 32 ve 56. dakikalardaki golleri zaferi getirirken sarı-lacivertliler liderle puan farkını 2'ye indirdi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. 32 ve 56. dakikada Fernandao'nun golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe böylece Süper Lig'de 2 maç aranın ardından Başakşehir deplasmanında kazanmış oldu. Emre, Mossoro ve Epureanu'nun yokluğunu iyi değerlendiren sarı-lacivertli futbolcular gösterdiği bu performansla deplasmana gelen Fenerbahçe taraftarlarını da coşturdu.
FERNANDAO'DAN 2 GOL
32. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içine kadar sokulan Fernandao'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 56. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandao sağ kanattan Isla'nın ortasına yaptığı kafa vuruşunda kendisinin ve takımının 2. golünü atmış oldu. Brezilyalı oyuncu, oyunda kaldığı sürece çok etkili bir performans ortaya koyarken, takımının galibiyetinde de başrol oynadı.
Sarı - lacivertliler bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve lider Başakşehir'le puan farkını 2'ye düşürdü.
Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı.
KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir karşısında, bir önceki haftaya göre ilk 11'de dört değişiklik yaptı.
Kocaman, geçen hafta Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'inde şans verdiği Mathieu Valbuena, Oğuz Kaan Güçtekin, Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu bu kez yedekler arasında oturttu.
Bu isimlerin yerine Kocaman, Luis Neto, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'ya şans verdi.
GİULİANO DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı hücumcu orta saha oyuncusu Giuliano, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara döndü.
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başlamıştı. Giuliano, 21 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
NETO 49 GÜN SONRA
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Neto, Süper Lig'de 49 gün sonra forma giydi.
Son olarak Süper Lig'de 17. haftada 23 Aralık 2017'de oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen Neto, daha sonra sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak forma giyen Neto, Süper Lig'de de forma hasretini Medipol Başakşehir karşısında giderdi.
Öte yandan, sarı-lacivertli takımda sakatlıkları devam eden Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı ise bu maçta da takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Sakatlıklarını atlatarak hafta içi takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ile Şener Özbayraklı ise 21 kişilik listeye dahil edilmedi.
FERNANDAO'NUN SÜPER LİG'DE 100. MAÇI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Medipol Başakşehir karşısında Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
Bursaspor'a 2013-2014 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'deki 100. sınavını Fenerbahçe formasıyla Medipol Başakşehir karşısında verdi.
FENERBAHÇE'Yİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe'yi zorlu maçta taraftarı yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.
Karşılaşmadan önce takımlarını tribüne çağırarak destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:16
-
Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
-
Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
-
Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
Fenerbahçe zirveye tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.