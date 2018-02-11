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    11 Şubat 2018, Pazar
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    yeniden sahada

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> yeniden sahada

    Spor Toto ’in 18. haftasında karşısında sakatlanan 2 maç sonra karşısında yeniden ilk 11’e döndü.

    'nin başarılı orta sahası yaşadığı sakatlık sonrası sahalara döndü. 'in 18. haftasında oynanan karşılaşmasının 72. dakikasında yaşadığı omuz sakatlığı sonrası ve maçlarını kaçıran Brezilyalı futbolcu maçıyla ilk 11'e geri döndü.

    'nun oynamadığı 2 müsabakada beraberlikle sonuçlanırken başarılı orta sahanın oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:43
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