İsyan: Arkasında FETÖ var
“Sorun ‘Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi’ sorunudur. Varlıklarını sürdürebilmek için tek yolun düzene karşı direnenleri yok etmek olduğunu bilen aktörler, operasyonlarına kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardır”
Kocaman, Gençlerbirliği maçında rakip takımdan Kamal İssah kırmızı kartla atılmayınca yine çıldırdı, "Mete Kalkavan bize meydan okudu" yorumunu yaptı. Gündem hakemlerle iyice ısınmışken, sarı-lacivertli kulüp dün zehir zemberek bir açıklama yayımladı.
"Sorun sadece hakemler değil" denilen bildiride, özetle şu ifadeler kullanıldı:
"DİZAYN FAALİYETLERİ"
"Önce Trabzonspor, sonra Gençlerbirliği maçında hakemlerinin vermedikleri kırmızı kartlar ile müsabaka sonucuna nasıl etki ettiklerini tüm kamuoyu izlemiştir. Sorunun 'hakem hatası' şeklinde izahı mümkün değildir. Sorun 'Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi' sorunudur. Ligin ilk yarısı devam ederken Kulüpler Birliği tarafından TFF'ye bir ziyaret yapılmış, 'Dizayn Faaliyetleri' örnekleri ile aktarılmıştır, TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin, TFF'li yönetici Cengiz Zülfikaroğlu'nun TFF kurullarına nasıl müdahale ettikleri ve Türk futbol iklimini nasıl bozdukları yine örnekleri ile aktarılmıştır.
VAR SİSTEMİ'Nİ İSTEDİK
Bu toplantıda, FETÖ'nün TFF Temsilciler Kurulu'ndaki ve hakem camiasındaki gücünü sürdürdüğü ve TFF'de yeterince FETÖ temizliği yapılmadığı anlatılmış ve FETÖ'nün Türk Futbolundan atılamadığı sürece TFF kaynaklı hadiselerin sona ermeyeceği kendilerine ikaz edilmiştir. TFF'de etkili bir FETÖ temizliği yapılması, başta MHK olmak üzere TFF kurullarının değiştirilmesi, şaibeli hakemler ile yolların ayrılması ve VAR sistemine bir an önce geçilmesi istenmiştir. TFF Başkanı da gerekenleri yapma sözü vermiş ancak sözler tutulmamış, eski düzeni sürdürme iradesini ortaya koymuştur. Bu irade, en çok bu düzenin tesisi için kendini adamış aktörleri cesaretlendirmiş ve varlıklarını sürdürebilmek için tek yolun düzene karşı direnenleri değiştirmek, yok etmek olduğunu bilen bu aktörler operasyonlarına kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardır. Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman tarafından dile getirilen tam da budur."
'DİRENEN VE SAVAŞAN TEK GÜÇ FENERBAHÇE'
Sarı-lacivertli kulüp, açıklamanın devamında taraftara da mesaj yolladı: "Taraftarlarımız bilmelidir ki bu düzene karşı direnen ve savaşan tek güç Fenerbahçe'dir. Tek başına bu düzeni değiştirene kadar mücadele edeceğiz. Takımımız, adil bir yarışma ortamında şampiyonluğa ulaşacak güçtedir."
İş işten geçmeden... (Mini yorum: Emre Bol)
Fenerbahçe yönetimi sonunda bir açıklama yaptı. Sezon başından bu yana Aykut Kocaman tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Federasyonla, MHK'yle, rakiplerle hatta zaman zaman kendi futbolcularıyla... Yine de ben bu açıklamayı başkan Aziz Yıldırım'ın ağzından duymak isterdim. Etkisi daha fazla olurdu. Konuşmak için neyi bekliyorsunuz? Ali Koç çıkıp Fenerbahçe'nin haklarını savunacak açıklamalar yaparsa işte o zaman yandınız! Zira taraftarın "kuru" resmî metinlere karnı tok. Çıkın, daha çok konuşun artık. İş işten geçmeden...
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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