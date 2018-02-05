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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    patladı

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> patladı

    Sarı-lacivertli hoca, İssah atılmayınca devre arasında futbolcularına böyle dedi

    Fenerbahçe, G.Birliği karşısında devre sonunda soyunma odasına 1-0 geride girdiğinde tüm takım isyan halindeydi. Mete Kalkavan'ın Valbuena'yı arkadan biçen Kamal İssah'ı ikinci sarıdan atmaması, üzerine bir de 45'de yenilen golle devreye geride girilmesi, herkesi çıldırttı. Valbuena'nın, "O faule nasıl sarı kart gösterilmez" sözlerine , "Anlamanız gereken şu: Çıkıp hakemi de yenmeliyiz" cevabını verdi. Futbolcular ikinci yarı öncesinde galibiyet yemini etti, öne de geçildi ama maç 2-2 bitti. 90 dakikanı sonunda ise büyük bir hayal kırıklığı vardı
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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