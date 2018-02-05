Başakşehir'de Emre şoku!
Başakşehir'de kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta, Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Emre Belözoğlu, ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. Emre, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 03:40
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Engin Baytar, tribünleri doldurdu
Toplam 1
Yorum
Bence Insan Üzülüyor Nerden Nereye Bence en büyük hatasi GS Gitmek !
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 15
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 15
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
Başakşehir'de Emre şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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