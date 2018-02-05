CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'de Emre şoku!

    Başakşehir'de Emre şoku!

    'de gören , gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    'in 20. haftasında ile Medipol karşılaştı. Atiker Konyaspor, karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    'nın düdük çaldığı maçta, Medipol Başakşehir kaptanı , 90+4. dakikada ikinci sarı karttan görerek oyundan atıldı.

    Emre Belözoğlu, ligin 20. haftasında ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü. Emre, karşısında forma giyemeyecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'de Emre şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN