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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sen hoca ol başkan!

    Sen hoca ol başkan!
    F.Bahçe'nin eski hocalarından Daum, görev yaptığı dönemde 'la aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Alman çalıştırıcı, "Yıldırım futbolu iyi bilen biri. Bir keresinde ona 'Sen takımın başına geç, ben de kulübün" dedim. Sonra çok daha iyi bir ilişkimiz oldu. F.Bahçe finans takımıydı" dedi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:24
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