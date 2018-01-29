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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    İsmail saç baş yoldurdu

    İsmail saç baş yoldurdu
    F.Bahçe'nin sol beki , ilk yarıda öyle bir gol kaçırdı ki Trabzonlular 'oh' çekerken, F.Bahçeliler saç baş yoldu. 43'te ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail yaptığı vuruşta topu Onur'a nişanladı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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