CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gol ümidi Fernandao

    Gol ümidi Fernandao
    Giuliano ve Vincent Janssen'den de sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan 'nin karşısında hücum hattı Alper Potuk, Aatıf, Valbuena ve Fernandao'dan oluşacak. Aatıf ile Valbuena kanatlarda yer alacak. Fernandao tek forvet olarak görev yapacak. Alper Potuk ise önde serbest adam olarak hem gol arayacak hem de atakları organize edecek. Son Göztepe karşılaşmasında kafayla fileleri havalandıran Fernandao, formuyla yine takımın en büyük gol ümidi
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol ümidi Fernandao haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN