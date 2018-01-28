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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Devletimizin ve ordumuzun arkasındayız

    Devletimizin ve ordumuzun arkasındayız
    YÜKSEK Divan Kurulu başkanı , 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, "Allah, devletimizin ve ordumuzun yanında olsun. Suriye ve Irak'ta odaklanan şer odaklarının yok edilmesi için büyük bir mücadele başlatılmıştır. Kulübümüz adına biz yapılan bu tüm hareketlerin arkasındayız. Devletimizin ve ordumuzun bu şer odaklarını yok etmek için yaptığı bu operasyonları teşvik ediyoruz ve arkasındayız" dedi. Toplantıda kurul üyeliğinde 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozet ile 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket ve altın rozet verildi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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