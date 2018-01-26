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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Janssen’in tedavisine onayı

    Janssen’in tedavisine Tottenham onayı
    Baş parmağındaki sakatlığı bir türlü geçmeyen Vincent Janssen'in önceki gün Tottenham'ın kulüp doktoruna muayene olmak için 'ye gittiği ortaya çıktı. İngiliz doktorların, 'nin teşhisinin ve uyguladığı tedavi yönteminin doğru olduğunu söylediği genç forvete aynı tedaviyi sürdürmesini tavsiye ettiği öğrenildi. Ada'dan dün dönen, idmana ise geç kalan Janssen'in tedavisine devam edildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
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