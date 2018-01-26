Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda, kulüp yönetim ve denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:03
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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