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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

    Toplantıda, kulüp yönetim ve denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:03
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