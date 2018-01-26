Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün iştirakleri için geniş bir inceleme yaptığı ortaya çıktı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:18
-
Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
-
Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
-
Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.