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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Büyük temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!

    Büyük <a href="/index/feto?id=da65b69e-7907-4d38-b847-7d6e21c6b1cd" class="" rel="tag">FETÖ</a> temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!

    Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün iştirakleri için geniş bir inceleme yaptığı ortaya çıktı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
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