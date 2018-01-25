Kaleyi içten fethettiler
Sezon başında gönderilecekler listesine yazılan Aatıf ve Fernandao, Kocaman’ın değişmezi oldu. Bir ara kadroya bile alınmayan Mehmet de süper bir geri dönüş yaptı
SEZONA istediği gibi başlayamayan ancak ilk yarının sonlarına doğru form yakalayan F.Bahçe'de gönderilecekler listesinde yer alan futbolcular küllerinden doğdu. Ekici transferinde kullanılmak istenen Aatif takımda kalarak, çalışmalarının karşılığını aldı. Bu sezon 18 karşılaşmanın 13'ünde görev alan ve bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Faslı, Kocaman'ın en güvendiği isimlerden biri oldu. Gönderileceği söylenen Fernandao da sıkı çalışması sonucu 111 kilodan 94 kiloya düşerek tam 17 kilo eridi. Göztepe maçındaki hareketli oyununu golle süsleyen Brezilyalı, takım için önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. anssen'in sakatlıkları, Soldado'nun da inişli çıkışlı performansından sonra en dikkat çekici isim Fernandao oldu.
İlk yarını büyük kısmını sakat geçiren Fernandao'nun bi sezon 7 maçta 3 golü var.
İlk yarını büyük kısmını sakat geçiren Fernandao'nun bi sezon 7 maçta 3 golü var.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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