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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Kaleyi içten fethettiler

    Kaleyi içten fethettiler

    Sezon başında gönderilecekler listesine yazılan Aatıf ve , Kocaman’ın değişmezi oldu. Bir ara kadroya bile alınmayan Mehmet de süper bir geri dönüş yaptı

    SEZONA istediği gibi başlayamayan ancak ilk yarının sonlarına doğru form yakalayan F.Bahçe'de gönderilecekler listesinde yer alan futbolcular küllerinden doğdu. Ekici transferinde kullanılmak istenen Aatif takımda kalarak, çalışmalarının karşılığını aldı. Bu sezon 18 karşılaşmanın 13'ünde görev alan ve bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Faslı, Kocaman'ın en güvendiği isimlerden biri oldu. Gönderileceği söylenen Fernandao da sıkı çalışması sonucu 111 kilodan 94 kiloya düşerek tam 17 kilo eridi. Göztepe maçındaki hareketli oyununu golle süsleyen Brezilyalı, takım için önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. anssen'in sakatlıkları, Soldado'nun da inişli çıkışlı performansından sonra en dikkat çekici isim Fernandao oldu.

    İlk yarını büyük kısmını sakat geçiren 'nun bi sezon 7 maçta 3 golü var.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
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