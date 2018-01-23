Yıldırım üyelerle buluştu

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, 3 Temmuz sürecinde verilen desteğe teşekkür amaçlı düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Boğaz Köprüsü'nde, Metris'te, Silivri'de bize destek olan siz Fenerbahçelilere selam olsun" ifadeleri kullandı.