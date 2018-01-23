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    23 Ocak 2018, Salı
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    Yıldırım üyelerle buluştu

    Yıldırım üyelerle buluştu
    Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, 3 Temmuz sürecinde verilen desteğe teşekkür amaçlı düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Boğaz Köprüsü'nde, Metris'te, Silivri'de bize destek olan siz Fenerbahçelilere selam olsun" ifadeleri kullandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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