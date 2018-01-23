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    23 Ocak 2018, Salı
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    Futbol aldatmasın

    Futbol aldatmasın

    , “ oynamadan kazanıyor” eleştirileri için, “Bu haksız bir yorum Futbolumuz göze hoş gelmeyebilir ancak iyi mücadele ederek kazanıyoruz” dedi

    SARI-lacivertlilerin Brezilyalı dinamosu Josef de Souza, bazen acımasızca eleştirildiklerini, buna rağmen hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. "Fenerbahçe oynamadan kazanıyor" eleştirileri üzerine görüşlerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Ben bu yorumları doğru bulmuyorum. Bize haksızlık ediliyor. Belki göze çok hoş gelen bir futbol oynamıyoruz ama sahada çok iyi mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz. Önemli olan da bu" ifadelerini kullandı. Göztepe karşısında zaman zaman zor anlar yaşadıklarını kabul eden , "İyi bir rakiple oynadık ve kazanmak kolay değildi. Zaten hiçbir maç kolay değil. Şimdi Trabzon'a gideceğiz ve bir final maçı daha oynayacağız. Kazanmaya odaklandık, umarım oradan zaferle döneriz" şeklinde konuştu.

    7'de 6 YAPMAK rastlantı mı!
    Josef de Souza, "Futbolda güzel oyuna değil, mücadeleye ve galibiyete puan veriyorlar. Son 7 maçın 6'sını kazandık. Bu rastlantı mı!" yorumunu yaptı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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