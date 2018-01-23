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    23 Ocak 2018, Salı
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    Kanarya mecburen gaz kesecek

    Kanarya mecburen gaz kesecek
    , pazar günkü Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yeniden start verecek. Aykut Kocaman'ın, sakatlıklardan dolayı antrenman temposunu biraz düşüreceği öğrenildi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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