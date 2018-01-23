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    23 Ocak 2018, Salı
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    görev bekliyor

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> görev bekliyor
    SARI-lacivertli ekibe bir iyi haber de 'den geldi. Sakatlığı tamamen geçen Ekici'nin de forma giyebilecek düzeye geldiği ve eski takımı Trabzonspor'a karşı Aykut Kocaman'dan görev beklediği vurgulandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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