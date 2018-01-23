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    23 Ocak 2018, Salı
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    Bal yapmayan arı

    Bal yapmayan arı

    Kocaman’ın bankosu Aatıf, maçında hücumda yokları oynadı; Skrtel ve Neustadter’den sonra rakip ceza sahasında en az topla buluşan isim oldu

    FENERBAHÇE'de Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Aatıf Chahechouhe, ilk 11'de sahaya çıktığı maçında hocasının yüzünü kara çıkardı. 63 dakika oyunda kalan Faslı yıldız, beklentileri karşılayamadı. En azından hücum anlamında... Aatıf, 2'şer kez üçüncü bölgede topla oynayan Skrtel ve Neustadter'den sonra 5 kezle rakip ceza alanında en az topla oynayan Fenerbahçeli oyuncu oldu. Yerine giren Valbuena ise uzatmalarla birlikte 35 dakika sahada kalmasına rağmen 23 kez ceza sahasında topla buluştu. EN HÜCUMCU DİRAR
    En ilginç detay ise tribünlerin ıslıkladığı Nabil Dirar'ın 39 kezle 'nin Göztepe önünde üçüncü bölgede en fazla topla oynayan futbolcusu olması...

    Ondan istenen bu
    Aatıf Chahechouhe, ligimizde gol kralı olmuş bir futbolcu. Sezon başında gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Aykut hocanın istediklerine yoğunlaşıp, zamanla farklı bir oyuncuya dönüştü. Hocasının istediklerini yapıyor saha içinde. Bu nedenle Valbuena'ya tercih ediliyor. Zaten rakip ceza sahasına girmesi değil hedeflenen. Ceza sahası dışında üretkenlik sağlamak... Kendisinde ısrar edilmesinin nedeni de bu. Doğruluğu, yanlışlığı ayrıca tartışılır ama oyuncu isteneni yapıyor. Bunu unutmayalım.
    Mini yorum Mert Aydın
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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