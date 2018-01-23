Bal yapmayan arı
Kocaman’ın bankosu Aatıf, Göztepe maçında hücumda yokları oynadı; Skrtel ve Neustadter’den sonra rakip ceza sahasında en az topla buluşan isim oldu
En ilginç detay ise tribünlerin ıslıkladığı Nabil Dirar'ın 39 kezle Fenerbahçe'nin Göztepe önünde üçüncü bölgede en fazla topla oynayan futbolcusu olması...
Ondan istenen bu
Aatıf Chahechouhe, ligimizde gol kralı olmuş bir futbolcu. Sezon başında gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Aykut hocanın istediklerine yoğunlaşıp, zamanla farklı bir oyuncuya dönüştü. Hocasının istediklerini yapıyor saha içinde. Bu nedenle Valbuena'ya tercih ediliyor. Zaten rakip ceza sahasına girmesi değil hedeflenen. Ceza sahası dışında üretkenlik sağlamak... Kendisinde ısrar edilmesinin nedeni de bu. Doğruluğu, yanlışlığı ayrıca tartışılır ama oyuncu isteneni yapıyor. Bunu unutmayalım.
Mini yorum Mert Aydın
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:21
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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